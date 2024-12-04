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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة

وأفاد شهود عيان بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن هؤلاء المستعمرين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأمس اقتحم 54 مستوطنا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

مستوطنون هاجموا بلدة بيت فوريك فجر اليوم

وعلى الجانب الآخر اندلعت مواجهات فجر اليوم الأربعاء، بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك فجر اليوم، وأضرموا النيران في منزل قيد الانشاء ومحل بقالة وسيارة، مشيرة إلى أن الدفاع المدني بمساندة إطفائية بلدية نابلس تمكنوا من إخماد الحرائق الثلاثة.

مجموعات إضافية من المستوطنين هاجمت بلدة حوارة

من جهة أخرى، قالت صفحات فلسطينية إخبارية إن مجموعات إضافية من المستوطنين هاجمت بلدة حوارة، وخصوصا المنازل القريبة من أطراف البلدة، مشيرة إلى وقوع إصابات وإحراق للسيارات والممتلكات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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