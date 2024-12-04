جيش الاحتلال يحذر ضباطا وجنودا شاركوا في مجازر غزة من السفر للخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير اليوم الأربعاء، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن قرارات الجنائية الدولية قد تشجع على اعتقال ضباط وجنود شاركوا في حرب غزة.

جيش الاحتلال يحذر جنوده من السفر خوفا من اعتقالهم

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن “الجيش طلب من ضباط وجنود خدموا في غزة الامتناع عن السفر خشية التحقيق معهم أو اعتقالهم”.

وأكدت يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد نحو 30 شكوى وإجراءات قانونية ضد ضباط وجنود شاركوا في القتال بقطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر 8 جنود كانوا بقبرص وهولندا وسلوفينيا بالعودة فورا خشية التعرض للتحقيق أو الاعتقال.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود إزالة صور ومقاطع فيديو توثق مشاركتهم في الحرب من مواقع التواصل.

جيش الاحتلال يطالب جنوده بعدم نشر صورهم أو مواقعهم بالخارج

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوده بعدم نشر صورهم أو مواقعهم بالخارج خشية شكاوى من منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمات مؤيدة للفلسطينيين أعدت قوائم سوداء بأسماء جنود وضباط شاركوا في الحرب، مضيفة ان إسرائيل جندت عشرات المحامين في دول العالم لطلب خدمتهم إذا استدعى الأمر.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

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