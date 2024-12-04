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استشهاد طبيب واحتراق 15 خيمة بقصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين بمخيم البريج - أخبار كلمتك

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استشهاد طبيب واحتراق 15 خيمة بقصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين بمخيم البريج - أخبار كلمتك

استشهاد طبيب واحتراق 15 خيمة بقصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين بمخيم البريج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:08 صباحاً - الحرب فى غزة،  أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني واحتراق أكثر من 15 خيمة بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة "أبو هميسة" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن "فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

الطبيب ابو عوف

وأعلن الدفاع المدني "انتشال شهيد وعدد من الإصابات من مدرسة البريج الإعدادية "أبو هميسة" في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأفيد بأن الشهيد هو الطبيب في مستشفى شهداء الأقصى محمد أبو العوف.

وفي وسط القطاع أيضا، استشهد شخص في قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح.

من جهة أخرى، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

أما في الشمال فقد فجر الجيش الإسرائيلي عددا من الروبوتات في مشروع بيت لاهيا، مع تواصل القصف المدفعي على المدينة، فيما تعرض مخيم جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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