مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين غرب بيت فوريك في نابلس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:19 صباحاً - اندلعت مواجهات فجر اليوم الأربعاء، بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على المنطقة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك فجر اليوم، وأضرموا النيران في منزل قيد الانشاء ومحل بقالة وسيارة، مشيرة إلى أن الدفاع المدني بمساندة إطفائية بلدية نابلس تمكنوا من إخماد الحرائق الثلاثة.

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) https://twitter.com/ShehabAgency/status/1864177956920160716?ref_src=twsrc%5Etfw

من جهة أخرى، قالت صفحات فلسطينية إخباربة إن مجموعات إضافية من المستوطنين هاجمت بلدة حوارة، وخصوصا المنازل القريبة من أطراف البلدة، مشيرة إلى وقوع إصابات وإحراق للسيارات والممتلكات.

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