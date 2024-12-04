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مرشح ترامب لـ FBI يتعرض لعملية قرصنة إيرانية - أخبار كلمتك

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مرشح ترامب لـ FBI يتعرض لعملية قرصنة إيرانية - أخبار كلمتك

مرشح ترامب لـ FBI يتعرض لعملية قرصنة إيرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:36 صباحاً - أفادت شبكة "سي ان ان" CNN الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل تعرض لعملية قرصنة إيرانية، ويعتقد أن المخترقين الإيرانيين وصلوا لبعض بيانات اتصالاته.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدرين القول إن مكتب التحقيقات أبلغ باتيل مؤخرًا بأنه كان ضمن أهداف عملية اختراق إلكترونية إيرانية، ويعتقد أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى بعض بيانات اتصالاته.

وقال المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترامب أليكس فايفر في البيان: "كان كاش باتيل جزءًا رئيسيًّا من جهود إدارة ترامب الأولى ضد النظام الإيراني، وسينفذ سياسات الرئيس ترامب لحماية أمريكا من الخصوم بصفته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وتم استهداف أعضاء الدائرة المقربة لترامب من قبل قراصنة أجانب في الأشهر الأخيرة.

وفي يونيو، اخترق قراصنة إيرانيون حساب البريد الإلكتروني لحليف ترامب القديم روجر ستون واستخدموا الحساب لمحاولة اختراق البريد الإلكتروني لمسؤول كبير في حملة ترامب، حسبما قال المحققون.

ونفت الحكومة الإيرانية مزاعم الولايات المتحدة بأنها كانت تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في نوفمبر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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