اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة بريف حماة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:04 صباحاً - أفادت مصادر بوقوع اشتباكات عنيفة في ريف حماة الشمالي فجر اليوم الأربعاء بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، حيث تحاول القوات السورية التقدم تحت زخم ناري كبير من الوحدات الصاروخية والمدفعية التي تقصف مواقع وتحركات الجماعات المسلحة على امتداد الريف الشمالي لحلب وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي.

وقال الصحفي حيدر مصطفى من دمشق لقناة الغد إن المعلومات تفيد بأن مستشفيات إدلب وأريحا استقبلت عشرات الجرحى والقتلى من الجماعات المسلحة الذين كانوا يحاولون التقدم باتجاه مدينة حماة بزخم كبير جدا، وهم يبعدون الآن 15 كيلومترًا عن المدينة على أقل تقدير.

وأكد أن الجيش السوري دعم وجوده في عدة مناطق منها «محردة» المحيطة بـ«حلفايا» حيث تدور اشتباكات في تلك المنطقة.

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك تدور اشتباكات عنيفة في ريف حلف الجنوبي الشرقي، مشيرا إلى أن الجيش السوري الآن يعمل بكثافة نارية كبيرة جدا لوضع حدود لتقدم الجماعات المسلحة تمهيدا لبدء هجوم معاكس بشكل أكبر من قبل القوات السورية المدعومة بسلاح الجو السوري والروسي.

وقال إن سلاح الجو السوري ونظيره الروسي نفذا فجر اليوم ضربة على معسكر للمسلحين بريف إدلب حيث تقول المعلومات إن هذا المعسكر او هذا التجمع لما يسمى بـ«لواء الأجانب او التجمع الآسيوي»، قد قُصف من قبل القوات الروسية السورية التي تعمل بشكل مشترك.

وأضاف أن القوات السورية أسقطت 11 طائرة مسيرة تابعة للفصائل المسلحة كانت قد أطلقتها باتجاه منطقة حماة.



أعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أن قوات الجيش تواصل ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها وأرتالها المتحركة في ريفي حماة الشمالي وإدلب.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: «تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب، مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك».

وأوضح البيان أنه «خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ (هيئة تحرير الشام الإرهابية) و3 مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال».

وأضاف البيان: «تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي، بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، ويستمر وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة والتي تخوض ببسالة منقطعة النظير معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي».، الثلاثاء، أن قوات الجيش تواصل ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها وأرتالها المتحركة في ريفي حماة الشمالي وإدلب.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: «تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب، مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك».

وأوضح البيان أنه «خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ (هيئة تحرير الشام الإرهابية) و3 مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال».

وأضاف البيان: «تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي، بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، ويستمر وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة والتي تخوض ببسالة منقطعة النظير معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي».

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