ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة بريف حماة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة بريف حماة - أخبار كلمتك

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة بريف حماة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:04 صباحاً - أفادت مصادر بوقوع اشتباكات عنيفة في ريف حماة الشمالي فجر اليوم الأربعاء بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، حيث تحاول القوات السورية التقدم تحت زخم ناري كبير من الوحدات الصاروخية والمدفعية التي تقصف مواقع وتحركات الجماعات المسلحة على امتداد الريف الشمالي لحلب وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي.

 

وقال الصحفي حيدر مصطفى من دمشق لقناة الغد إن المعلومات تفيد بأن مستشفيات إدلب وأريحا استقبلت عشرات الجرحى والقتلى من الجماعات المسلحة الذين كانوا يحاولون التقدم باتجاه مدينة حماة بزخم كبير جدا، وهم يبعدون الآن 15 كيلومترًا عن المدينة على أقل تقدير.

وأكد أن الجيش السوري دعم وجوده في عدة مناطق منها «محردة» المحيطة بـ«حلفايا» حيث تدور اشتباكات في تلك المنطقة.

 

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك تدور اشتباكات عنيفة في ريف حلف الجنوبي الشرقي، مشيرا إلى أن الجيش السوري الآن يعمل بكثافة نارية كبيرة جدا لوضع حدود لتقدم الجماعات المسلحة تمهيدا لبدء هجوم معاكس بشكل أكبر من قبل القوات السورية المدعومة بسلاح الجو السوري والروسي.

وقال إن سلاح الجو السوري ونظيره الروسي نفذا فجر اليوم ضربة على معسكر للمسلحين بريف إدلب حيث تقول المعلومات إن هذا المعسكر او هذا التجمع لما يسمى بـ«لواء الأجانب او التجمع الآسيوي»، قد قُصف من قبل القوات الروسية السورية التي تعمل بشكل مشترك.

وأضاف أن القوات السورية أسقطت 11 طائرة مسيرة تابعة للفصائل المسلحة كانت قد أطلقتها باتجاه منطقة حماة.
 

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أن قوات الجيش تواصل ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها وأرتالها المتحركة في ريفي حماة الشمالي وإدلب.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: «تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب، مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك».

وأوضح البيان أنه «خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ (هيئة تحرير الشام الإرهابية) و3 مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال».

وأضاف البيان: «تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي، بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، ويستمر وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة والتي تخوض ببسالة منقطعة النظير معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي».، الثلاثاء، أن قوات الجيش تواصل ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها وأرتالها المتحركة في ريفي حماة الشمالي وإدلب.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: «تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب، مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك».

وأوضح البيان أنه «خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة، أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ (هيئة تحرير الشام الإرهابية) و3 مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال».

وأضاف البيان: «تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي، بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، ويستمر وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة والتي تخوض ببسالة منقطعة النظير معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والحزب الحاكم: استقالته حتمية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق