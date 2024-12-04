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بينهم رئيس ديوان الرئاسة، استقالة عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي - أخبار كلمتك

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بينهم رئيس ديوان الرئاسة، استقالة عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي - أخبار كلمتك

بينهم رئيس ديوان الرئاسة، استقالة عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:13 صباحاً - قدم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول “استقالتهم بشكل جماعي” اليوم الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.

وقالت الوكالة إن «معاونين مهمّين ليون، يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونج جين-سيوك، قدموا استقالتهم بشكل جماعي»، دون مزيد من التفاصيل.

 

دعوة لإضراب عام مفتوح

ودعا أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية الأربعاء إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس يون الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخّل السلطة التشريعية.

متظاهرون في كوريا الجنوبية

وقال "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إن رئيس الجمهورية اتخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضًا للديموقراطية" وبالتالي "وقّع وثيقة نهاية حكمه".

وأفاد حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورًا أو اتخاذ خطوات لعزله.

وأضاف الحزب في بيان: "إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحًا للدستور. لم يلتزم أي من الشروط اللازمة لإعلانها".

وأكد الحزب أن "إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلًا ويعد انتهاكًا جسيمًا للدستور. كان فعلًا عمل تمرد خطير ويوفر أساسًا قويًّا لعزله".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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