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بتهمة "التمرد"، المعارضة الكورية الجنوبية تطالب الرئيس بالتنحي - أخبار كلمتك

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بتهمة "التمرد"، المعارضة الكورية الجنوبية تطالب الرئيس بالتنحي - أخبار كلمتك

بتهمة "التمرد"، المعارضة الكورية الجنوبية تطالب الرئيس بالتنحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:58 صباحاً - كوريا الجنوبية ، طالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء الرئيس يون سوك يول بالتنحّي، متّهما إياه بـ"التمرد" بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.

وقال زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفا "يجب عليه أن يتنحّى".

وبدوره قال هان دونج-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحفيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".

وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.

وشارك 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوّت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

 سريان الأحكام العرفية باطل

وكان رئيس برلمان كوريا الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، قد قال إن إعلان رئيس البلاد سريان الأحكام العرفية "باطل".

وبحسب وكالة «رويترز»، صوت البرلمان الكوري الجنوبي بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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