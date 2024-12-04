مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أوكرانيا بدعم الإرهابيين في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:42 صباحاً - سوريا ، اتَّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مساء الثلاثاء أوكرانيا بتقديم دعم عسكري لمقاتلي "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي يقود مع حلفائه هجومًا ضد القوات السورية في شمال غرب سوريا.

وقال نيبينزيا في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في سوريا "نودُّ لفت الانتباه خصوصًا إلى وجود آثار يمكن التعرف عليها تشير إلى ضلوع المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية في تنظيم الأعمال العدائية وتزويد المقاتلين بأسلحة في شمال غرب سوريا" وفق تعبيره.

وأضاف "نشير إلى تحديد هوية مدرّبين عسكريين أوكرانيين، كانوا يدرّبون مقاتلي هيئة تحرير الشام على العمليات القتالية".

وشدد السفير الروسي على أن "مقاتلي هيئة تحرير الشام لا يخفون حقيقة أنهم مدعومون من أوكرانيا فحسب، بل يتباهون بذلك"، وفق تعبيره، متّهما أوكرانيا بتزويدهم بطائرات مسيرة على وجه الخصوص.

ووضح أنّ "التعاون بين الإرهابيين الأوكرانيين والسوريين المدفوعين بالكراهية لسوريا وروسيا مستمرّ لتجنيد مقاتلين في القوات المسلّحة الأوكرانية وتنظيم هجمات ضدّ القوات الروسية والسورية في سوريا" بحسب قوله.

وشهدت سوريا تجددًا لأعمال العنف في الأسبوع الماضي بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي، مع سيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها على أراض خاضعة لسيطرة الحكومة في شمال البلاد.

وتشن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل معارضة متحالفة معها منذ 27 نوفمبر الماضي هجوما مباغتا في شمال غرب سوريا أطلقت عليه اسم "ردع العدوان".

وسيطرت هذه القوات على عشرات البلدات وعلى قسم كبير من حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، وتواصل تقدّمها جنوبًا.

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