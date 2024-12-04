أمريكا تطالب إسرائيل بعدم احتلال غزة، وتقارير عن وضع كارثي شمال القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - طالبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، من إسرائيل عدم مواصلة احتلال قطاع غزة، بعد التوصل لوقف إطلاق النار وهزيمة حركة حماس.

الدفاع المدني فى غزة يحذر من وضع كارثي

فى ذات السياق الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن هناك واقعًا كارثيًّا في بيت لاهيا وبقية شمال القطاع.

وتابع الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، هناك 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت.

الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان للمرة الخامسة

واستطرد، لا يمكننا تقديم أي خدمة طبية أو إسعاف في شمال القطاع، شهرين وسكان الشمال لم يحصلوا على أغذية جيدة ومياه صالحة للشرب.

من جانبه قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، للمرة الخامسة يتم استهداف المستشفى من قِبل طائرات كواد كابتر.

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