حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

نصفهم في 11 دقيقة، ميلان يقسو على ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

نصفهم في 11 دقيقة، ميلان يقسو على ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام - أخبار كلمتك

قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بارتفاع يصل لـ 1214 جنيهًا في الطن، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

بارتفاع يصل لـ 1214 جنيهًا في الطن، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أمريكا تطالب إسرائيل بعدم احتلال غزة، وتقارير عن وضع كارثي شمال القطاع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمريكا تطالب إسرائيل بعدم احتلال غزة، وتقارير عن وضع كارثي شمال القطاع - أخبار كلمتك

أمريكا تطالب إسرائيل بعدم احتلال غزة، وتقارير عن وضع كارثي شمال القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - طالبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، من إسرائيل عدم مواصلة احتلال قطاع غزة، بعد التوصل لوقف إطلاق النار وهزيمة حركة حماس.

 

الدفاع المدني فى غزة يحذر من وضع كارثي

فى ذات السياق الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن هناك واقعًا كارثيًّا في بيت لاهيا وبقية شمال القطاع.

 وتابع الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، هناك 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت.

 

الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان للمرة الخامسة

واستطرد، لا يمكننا تقديم أي خدمة طبية أو إسعاف في شمال القطاع، شهرين وسكان الشمال لم يحصلوا على أغذية جيدة ومياه صالحة للشرب.

من جانبه قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، للمرة الخامسة يتم استهداف المستشفى من قِبل طائرات كواد كابتر.

صفقة القاهرة، تفاصيل الاتفاق بين فتح وحماس على طريقة إدارة غزة بعد الحرب

المطران عطا الله حنا: إلى متى ستستمر هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؟!

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق