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عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور) - أخبار كلمتك

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عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور) - أخبار كلمتك

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - أقيمت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وعقيلته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني مراسم استقبال ملكية في قصر بكنجهام في العاصمة لندن، خلال زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة الصديقة، تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث.

أمير قطر فى بريطانيا، كلمتك
أمير قطر في بريطانيا، كلمتك

واستقبل العاهل البريطاني الملك تشارلز، أمير قطر وعقيلته لدى وصولهما إلى منصة المراسم الملكية، بحضور كير ستارمر رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء واللوردات والجنرالات العسكريين وكبار المسؤولين.

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ومنح الملك تشارلز الثالث أمير قطر وسام الفارس الكبير، وهو أعلى وسام بريطاني، تقديرًا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، فيما منح الشيخ تميم ملك بريطانيا سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أرفع الأوسمة في الدولة. 

وألقى أمير قطر كلمة أمام البرلمان البريطاني بغرفتيه، أمس الثلاثاء، وسيجري محادثات، اليوم، مع رئيس الوزراء كير ستارمر في داونينج ستريت.

ديفيد بيكهام فى استقبال أمير قطر، كلمتك
ديفيد بيكهام فى استقبال أمير قطر، كلمتك

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، أنه ما زال هناك عمل كثير للقيام به في قطاع غزة الذي تعرض لتدمير شبه كامل، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى رغم الدعوات الدولية لوقف الحرب.

مراسم استقبال أمير قطر، كلمتك
مراسم استقبال أمير قطر، كلمتك

وقال الشيخ تميم بن حمد، إن "قطر عملت منذ اليوم الأول للصراع في غزة كوسيط إلى جانب شركائها سعيًا لوقف العنف وإطلاق سراح الأسرى".

حفل استقبال أمير قطر، كلمتك
حفل استقبال أمير قطر، كلمتك

ولفت أمير قطر، إلى أنه "يمكن تحقيق السلام الدائم والازدهار من خلال حل الدولتين".

الملك تشارلز وأمير قطر
الملك تشارلز وأمير قطر

ويناقش أمير قطر مع المسؤولين في بريطانيا على هامش زيارته إلى لندن، الوضع في الشرق الأوسط، وتحديدًا الحرب الإسرائيلية على غزة، والوضع في لبنان وسوريا، إذ تبذل الدوحة، جهودًا دبلوماسية مع مصر الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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