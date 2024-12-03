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الدفاع المدني بغزة: 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت لهذا السبب - أخبار كلمتك

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الدفاع المدني بغزة: 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت لهذا السبب - أخبار كلمتك

الدفاع المدني بغزة: 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - قال الدفاع المدني في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت، مضيفا: "60 يوما وسكان الشمال لم يحصلوا على أغذية جيدة ومياه صالحة للشرب".

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل علي غزة لليوم الـ424

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ424 على القطاع إلى 44.502 شهيدا، و105.454 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي  36 شهيدا و96 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".                                                                                      

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

 

النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

ومن جهتها أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن النازحين بالخيام في مدينة خان يونس (جنوب القطاع) يواجهون أمطارا غزيرة وارتفاعا في مستوى البحر وغارات وسط طقس شتوي صعب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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