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وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع مجموعة من السياسيين السودانيين وممثلي المجتمع المدني السوداني خلال زيارته إلى بورتسودان يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.

وأوضح السفير تميم خلاف أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشددًا على إيمان مصر بأن مستقبل السودان يرسمه السودانيون وحدهم بدون تدخل أي طرف. 

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وأشار إلى أن مصر لا تنحاز لأي طرف محدد في السودان، وإنما تنحاز لشعب السودان، وللمؤسسات الوطنية للدولة التي تعتبر ركنًا أساسيًا في حفظ الدولة ومقدراتها، وشدد على الضرورة القصوى لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية شاملة لمرحلة انتقالية تحقق طموحات الشعب السوداني، مؤكدًا على دعم مصر لما سيتفق عليه السودانيون.

وأوضح وزير الخارجية أن المسئولية الخاصة والتاريخية لكافة القوى المدنية والسياسية السودانية للحفاظ على بلدهم ومنع تفككه، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والبدء في عملية سياسية شاملة تحقق الاستقرار والأمن، وترقى لتطلعات وآمال كافة أبناء الشعب السوداني الشقيق. 

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وأشاد بشكل خاص بدور المرأة السودانية واسهاماتها الكبيرة في إثراء الحياة السياسية السودانية وتعظيم دور المجتمع المدني السوداني، كما حرص وزير الخارجية على استعراض الجهود التي تبذلها مصر على المستويين الدولي والإقليمي لإيضاح حقيقة الصراع الحالي في السودان، والدفاع عن مصالحه في المحافل المختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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