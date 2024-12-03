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خبير عسكري يكشف أسباب تراجع الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة - أخبار كلمتك

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خبير عسكري يكشف أسباب تراجع الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف أسباب تراجع الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:39 مساءً - قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يحدث في سوريا بمثابة احتراب أهلي، مؤكدًا أن التراجع الحالي لـ الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة يعود لعدم وجود الكوادر الإيرانية المؤهلة وغياب عناصر حزب الله.
 

سيطرة الفصائل المسلحة على ريف إدلب وحلب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": “الفصائل المسلحة نجحت في السيطرة على ريف إدلب بالكامل ومدينة حلب”.

 

فصائل المعارضة السورية

وأشار إلى أن الفصائل المسلحة تحمل أسلحة خفيفة وطائرات درون، مؤكدًا أن بعض فصائل المعارضة في سوريا يوجد بينهم عسكريون سابقون.


وأعلنت قوات المعارضة السورية سيطرتها على اللواء 87 العسكري التابع لقوات النظام، والذي يقع على مشارف إحدى المدن السورية الاستراتيجية.

وذكرت مصادر ميدانية أن العملية جاءت بعد معارك عنيفة بين الطرفين، انتهت بفرض المعارضة سيطرتها على الموقع العسكري. ويعد اللواء 87 من المواقع المهمة لقوات النظام في المنطقة، حيث كان يشكل نقطة انطلاق للعمليات العسكرية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر على جبهات القتال، حيث تسعى المعارضة لتعزيز مواقعها، فيما يواصل النظام محاولاته لاستعادة السيطرة على المناطق التي خسرها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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