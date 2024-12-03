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المعارضة السورية تعلن سيطرتها على اللواء 87 العسكري - أخبار كلمتك

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المعارضة السورية تعلن سيطرتها على اللواء 87 العسكري - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها على اللواء 87 العسكري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - أعلنت قوات المعارضة السورية سيطرتها على اللواء 87 العسكري التابع لقوات النظام، والذي يقع على مشارف إحدى المدن السورية الاستراتيجية.

وذكرت مصادر ميدانية أن العملية جاءت بعد معارك عنيفة بين الطرفين، انتهت بفرض المعارضة سيطرتها على الموقع العسكري. ويعد اللواء 87 من المواقع المهمة لقوات النظام في المنطقة، حيث كان يشكل نقطة انطلاق للعمليات العسكرية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر على جبهات القتال، حيث تسعى المعارضة لتعزيز مواقعها، فيما يواصل النظام محاولاته لاستعادة السيطرة على المناطق التي خسرها.

الحكومة العراقية: نسعى لرؤية عربية موحدة وخطط لحماية الحدود في ظل التطورات السورية

صرّح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، بأن العراق يتطلع إلى تحقيق رؤية عربية موحدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التطورات الأخيرة في سوريا. كما أكد سعي الحكومة العراقية لدعم وساطة عربية فاعلة لإنهاء الأزمة السورية، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات.

وأشار العوادي إلى أن الحكومة العراقية وضعت خططًا للدفاع عن حدودها في حال تكرار سيناريو عام 2014، والذي شهد ظهور جماعات مسلحة على نطاق واسع. وأضاف أن العراق لن يسمح لأي جهة عراقية بالتحرك خارج الخطة المرسومة بشأن الأحداث الجارية في سوريا.

وعن دور إيران، نفى العوادي تلقي العراق أي إشعار من طهران بشأن إرسال قوات عبر الحدود العراقية إلى سوريا. وأعرب عن قلق الحكومة من احتمالية ظهور جماعات طائفية مسلحة على الحدود، مما قد يهدد أمن واستقرار المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حلول للأزمة السورية وتبعاتها الأمنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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