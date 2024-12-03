رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن قراره ويعلن رفع الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:03 مساءً - أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الثلاثاء، أنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء.

رئيس كوريا الجنوبية يعلن رفع الأحكام العرفية

كما قرر سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

وكان يون قد أعلن فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الثلاثاء، متهما المعارضة بأنها "قوى مناهضة للدولة"، في خطوة رفضها خصومه، معتبرين أنها غير دستورية وباطلة.

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