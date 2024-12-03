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رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن قراره ويعلن رفع الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

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رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن قراره ويعلن رفع الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن قراره ويعلن رفع الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:03 مساءً - أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الثلاثاء، أنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء.

رئيس كوريا الجنوبية يعلن رفع الأحكام العرفية

كما قرر سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

وكان يون قد أعلن فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الثلاثاء، متهما المعارضة بأنها "قوى مناهضة للدولة"، في خطوة رفضها خصومه، معتبرين أنها غير دستورية وباطلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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