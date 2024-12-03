لمواجهة الصين فى أفريقيا، بايدن يودع ولايته الرئاسية بزيارة أنجولا وتفقد ممر لوبيتو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:03 مساءً - وصل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن، الثلاثاء، إلى أنجولا فى زيارة تاريخية تستغرق يومين وتهدف إلى تأكيد طموحات الولايات المتحدة في القارة الأفريقية بمواجهة تنامي نفوذ الصين وروسيا.

زيارة الرئيس جو بايدن إلى أنجولا

واستقبل الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، في لواندا، مساء اليوم الرئيس الأمريكى جو بايدن، الذي يودع ولايته الرئاسية قبل تسليم السلطة فى 20 يناير المقبل إلى دونالد ترامب.

وأعلنت السلطات في أنغولا عن عطلة لمدة يومين بهذه المناسبة لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس جو بايدن كلمة في المتحف الوطني في عاصمة المستعمرة البرتغالية السابقة.

بايدن يتفقد مشروع “ممر لوبيتو” فى أفريقيا

ويتوجه بايدن الأربعاء إلى مدينة لوبيتو الساحلية التي تبعد حوالي 500 كيلومتر جنوب لواندا للإشادة بالاستثمارات الأمريكية في أفريقيا خلال فترة رئاسته وأبرزها "ممر لوبيتو".

وسيلتقي جو بايدن بقادة الدول المعنية بهذا المشروع، وهي بالإضافة إلى أنغولا، جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

ويهدف مشروع خط السكك الحديد العملاق إلى نقل المواد الخام الاستراتيجية مثل النحاس والكوبالت إلى ميناء لوبيتو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع الصحفيين الثلاثاء، أن هذا المشروع هو "ثورة حقيقية لالتزام الولايات المتحدة في أفريقيا".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكى، نأمل بشدة أن يفهم الفريق المستقبلي.. كيف سيسهم ذلك في تعزيز الأمن والازدهار والاستقرار الاقتصادي للقارة، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية المقبلة.

ممر لوبيتو، كلمتك

يشار إلى أن "ممر لوبيتو" الذي يدعمه أيضًا الاتحاد الأوروبي، تم تصميمه ليكون بمثابة عرض للطموحات الأمريكية في إفريقيا، وهي القارة التي أُهملت نسبيًا في السنوات الأخيرة من قبل القوة الأكبر في العالم، بينما تتزايد استثمارات ونفوذ الصين في القارة.

وأوضح جون كيربي في إشارة إلى بكين، نحن لا نطلب من الدول الاختيار بين الولايات المتحدة والصين أو روسيا. نحن ببساطة نبحث عن مشاريع استثمارية موثوقة للشعب الأنغولي وشعوب القارة، لأن الكثير من الدول اعتمدت على الاستثمارات غير المنتظمة، وتجد نفسها الآن وقد تفاقمت عليها الديون.

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