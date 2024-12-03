الحكومة العراقية: نسعى لرؤية عربية موحدة وخطط لحماية الحدود في ظل التطورات السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:14 مساءً - صرّح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، بأن العراق يتطلع إلى تحقيق رؤية عربية موحدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التطورات الأخيرة في سوريا.

كما أكد سعي الحكومة العراقية لدعم وساطة عربية فاعلة لإنهاء الأزمة السورية، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات.

وأشار العوادي إلى أن الحكومة العراقية وضعت خططًا للدفاع عن حدودها في حال تكرار سيناريو عام 2014، والذي شهد ظهور جماعات مسلحة على نطاق واسع. وأضاف أن العراق لن يسمح لأي جهة عراقية بالتحرك خارج الخطة المرسومة بشأن الأحداث الجارية في سوريا.

وعن دور إيران، نفى العوادي تلقي العراق أي إشعار من طهران بشأن إرسال قوات عبر الحدود العراقية إلى سوريا. وأعرب عن قلق الحكومة من احتمالية ظهور جماعات طائفية مسلحة على الحدود، مما قد يهدد أمن واستقرار المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حلول للأزمة السورية وتبعاتها الأمنية.

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