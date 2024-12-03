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لم تمنعها الحرب، القضاء الإسرائيلي يقرر استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد 10 ديسمبر - أخبار كلمتك

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لم تمنعها الحرب، القضاء الإسرائيلي يقرر استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد 10 ديسمبر - أخبار كلمتك

لم تمنعها الحرب، القضاء الإسرائيلي يقرر استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد 10 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:44 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة قررت بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد يوم 10 ديسمبر المقبل في تل أبيب.

استئناف محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

وتأتي هذه الخطوة في إطار القضايا الموجهة ضد نتنياهو، والتي تشمل اتهامات بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت تستمر فيه تداعيات هذه القضايا على الساحة السياسية الإسرائيلية.

يذكر أن محاكمة نتنياهو تعد واحدة من أبرز القضايا السياسية والقانونية في إسرائيل، حيث أثارت جدلًا كبيرًا حول استقلالية القضاء وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد.

وتحدث التقارير العبرية والمعارضة خلال الأشهر الماضية، عن هروب نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد بإشعال الحروب على جبهات عدة، شملت غزة ولبنان وسوريا واليمن.

نتنياهو يتجاهل المحاكمة ويتحدث عن الحرب

وفي سياق آخر، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق إن تل أبيب عازمة على الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار في لبنان، زاعما: "وسنرد على خروق حزب الله سواء كانت صغيرة أو كبيرة".

وادعى نتنياهو: إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس خرق خطير لوقف إطلاق النار، وإسرائيل سترد على ذلك بقوة".
 


 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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