صفقة القاهرة، تفاصيل الاتفاق بين فتح وحماس على طريقة إدارة غزة بعد الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - كشف مسئول فلسطيني، عن توصل حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في ختام مباحثات بينهما عقدت القاهرة، إلى اتفاق مبدئي، اقترحته مصر، لتشكيل لجنة لـإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا، وفق ما ذكر مسئول في حركة فتح الثلاثاء.

نتائج لقاء فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية

وقال مسئول فلسطيني من حركة فتح في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، إن المباحثات في القاهرة استمرت ليومين، أفضت إلى تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع المدمر بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وحسب المصدر، سيعود وفد حركة فتح إلى رام الله لعرض المقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لاتخاذ القرار بشأن تشكيل اللجنة.

لجنة الإسناد المجتمعي تتولى إدارة غزة فى اليوم التالي لوقف العدوان

من جانبه، أكد مسئول في حماس أنه "بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، حسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وبحسب مسودة الاتفاق بين الحركتين، تتولى اللجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".

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