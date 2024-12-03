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ماكرون يكشف عن مفاجأة حول استضافة السعودية لكأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

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ماكرون يكشف عن مفاجأة حول استضافة السعودية لكأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

ماكرون يكشف عن مفاجأة حول استضافة السعودية لكأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:08 مساءً - كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، عن رغبة فرنسا بأن تصبح شريكًا معتمدًا للسعودية في إكسبو 2030  ومونديال 2034 لبطولة كأس العالم التي تستضيفها السعودية.

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية

جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي، على هامش الزيارة التي قام بها ماكرون إلى السعودية، بهدف التباحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول ترسيخ الشراكة بين فرنسا والسعودية.

وذكر ماكرون أيضا، بأن فرنسا تريد أن تشارك السعودية في رؤية 2030، لافتًا إلى أن الرياض وباريس بلدان متقاربان تمامًا ويتطابقان الرؤى ذاتها.

ماكرون، كلمتك

ووفق ما نقل موقع "العربية" السعودي، ثمن ماكرون دعم السعودية للشركات الفرنسية العاملة في المملكة، موضحًا في الإطار ذاته، أن باريس ترغب زيادة الاستثمارات السعودية في فرنسا، مشيرًا إلى أن فرنسا دائمًا ما كانت شريكًا موثوقًا للسعودية.

توقيع اتفاقيات استثمارية بين فرنسا والسعودية 

وقال ماكرون الذي يجري زيارة دولة إلى السعودية، إن المملكة تستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي ونأمل أن نكون شركاءها، مبينًا أن فرنسا لديها فرصة كبيرة للتعاون مع الرياض في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.

ويزور ماكرون السعودية مدة 3 أيام في إطار "زيارة دولة" التي تعد الأعلى بروتوكوليًا من بين الزيارات الرسمية كافة، فيما عقد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، لقاءً موسعًا وثنائيًا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود التنسيقية لتعزيزها، يؤكد بيان صادر عن الإليزيه أن أولوية الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي اللذين اجتمعا في الرياض تتمثل في وقف إطلاق النار دون تأخير في غزة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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