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بعد فرض الأحكام العرفية، كوريا الجنوبية تضع وسائل الإعلام تحت سيطرة الحكومة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:08 مساءً - تم تعيين رئيس أركان الجيش بارك آن سو، قائدًا للأحكام العرفية، ليلة الثلاثاء، بعد حوالي ساعة من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية الطارئة لأول مرة منذ 44 عامًا.

وقال بارك آن سو، في إعلان الأحكام العرفية، إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، سيتم حظر الأنشطة المتعلقة بالجمعية الوطنية والأحزاب السياسية.

كما تم حظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك الجمعيات والاحتجاجات وفقًا للإعلان، وستكون جميع وسائل الإعلام والمنشورات تحت سيطرة الأحكام العرفية.

وتابع الإعلان: "أي عمل ينكر أو يحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي الليبرالي محظور، والأخبار المزيفة والتلاعب بالرأي العام والدعاية الكاذبة محظورة"، وذكر الإعلان أن أي شخص ينتهك الأحكام العرفية يمكن اعتقاله دون مذكرة.

فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

وقال رئيس كوريا الجنوبية عن أسباب القرار، إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد"، وفق وكالة «يونهاب».

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة"، مؤكدا أنه سيعيد بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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