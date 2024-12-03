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الدفاع الروسية: تدريبات عسكرية بصواريخ فرط صوتية في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

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الدفاع الروسية: تدريبات عسكرية بصواريخ فرط صوتية في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

الدفاع الروسية: تدريبات عسكرية بصواريخ فرط صوتية في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن إجراء تدريبات عسكرية في البحر المتوسط، تشمل إطلاق صواريخ فرط صوتية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التدريبات تأتي في إطار تعزيز القدرات القتالية وتطوير الإمكانات الدفاعية، دون الإشارة إلى توقيتها المحدد أو المناطق المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن التدريبات تهدف إلى اختبار فعالية أنظمة الصواريخ الجديدة في بيئات بحرية معقدة، في ظل التصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

فيما أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن قواتها صدّت محاولة روسية لعبور نهر أوسكيل الذي لطالما اعتُبر خط مواجهة بحكم الأمر الواقع في شرق أوكرانيا.

لكن في الأثناء، أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قريتي نوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا في الجنوب ورومانيفكا في منطقة دونيتسك، مؤكدا تحقيق تقدم على طول الجبهة في جنوب شرق أوكرانيا.

ويمتد نهر أوسكيل من الحدود الغربية لروسيا ويمر في شمال شرق أوكرانيا، فيما ترسّخ القوات الروسية والأوكرانية حضورها عند أجزاء من ضفتيه.

وقال الجيش الأوكراني في بيان: "نتيجة عملية ناجحة، تم تدمير العدو. الضفة اليمنى لنهر أوسكيل خاضعة لسيطرة قوات الدفاع".

وتحدّث مدونون عسكريون أوكرانيون في الأيام الأخيرة عن تحرّك روسي للتقدم عبر النهر قرب قرية نوفوملينسك في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وتتقدّم قوات موسكو في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا وتقترب من كوبيانسك التي يمر عبرها نهر أوسكيل.

وكان عدد من سكان كوبيانسك يبلغ قبل الحرب حوالي 27 ألف نسمة، واحتلتها القوات الروسية بعد أيام فقط على إطلاق الكرملين غزوه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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