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اعترافات عسكري إسرائيلي لـ "واشنطن بوست": الجنود استمتعوا كثيرا بحرق بيوت غزة - أخبار كلمتك

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اعترافات عسكري إسرائيلي لـ "واشنطن بوست": الجنود استمتعوا كثيرا بحرق بيوت غزة - أخبار كلمتك

اعترافات عسكري إسرائيلي لـ "واشنطن بوست": الجنود استمتعوا كثيرا بحرق بيوت غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نقلا عن جندي احتياط إسرائيلي خدم في غزة، بأن جنود الاحتلال استمتعوا كثيرا بحرق البيوت في القطاع، مضيفا: "وحدتي أشعلت النار في 20 منزلا على الأقل في غزة خلال 5 أشهر.. ولم نفهم غالبا الغرض العسكري من تفجير البيوت في غزة".

 

انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة

وتابع الجندي في اعترافاته للصحيفة الأمريكية: "هناك شعور قوي جدا بين الجنود بالانتقام من الجميع.. ونظام الانضباط الذي يحمل الجنود المسئولية لم يفعل"، زاعما: "لن نعود إلى الخدمة العسكرية في غزة بعد السلوك الذي شهدناه من زملائنا".

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل علي غزة لليوم الـ424

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ424 على القطاع إلى 44.502 شهيدا، و105.454 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي  36 شهيدا و96 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".                                                                                      

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

 

النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

ومن جهتها أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن النازحين بالخيام في مدينة خان يونس (جنوب القطاع) يواجهون أمطارا غزيرة وارتفاعا في مستوى البحر وغارات وسط طقس شتوي صعب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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