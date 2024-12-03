اعترافات عسكري إسرائيلي لـ "واشنطن بوست": الجنود استمتعوا كثيرا بحرق بيوت غزة - أخبار كلمتك

اعترافات عسكري إسرائيلي لـ "واشنطن بوست": الجنود استمتعوا كثيرا بحرق بيوت غزة - أخبار كلمتك

القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

القبض علي شاب ارتكب جريمة مروعة - أخبار كلمتك

الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري - أخبار كلمتك

الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أغنية «كإنك مسكن» لـ بهاء سلطان تحقق 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أغنية «كإنك مسكن» لـ بهاء سلطان تحقق 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:47 - الأحوال الجوية غدا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:47 - الأحوال الجوية غدا.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس - أخبار كلمتك

قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم - أخبار كلمتك

10 معلومات عن جهود دعم وتمكين ذوي الهمم في عهد السيسي - أخبار كلمتك

10 معلومات عن جهود دعم وتمكين ذوي الهمم في عهد السيسي - أخبار كلمتك

الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو - أخبار كلمتك

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

فصائل مسلحة: قواتنا على مداخل مدينة حماة من عدة محاور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فصائل مسلحة: قواتنا على مداخل مدينة حماة من عدة محاور - أخبار كلمتك

فصائل مسلحة: قواتنا على مداخل مدينة حماة من عدة محاور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - أعلنت الفصائل المسلحة في مدينة حلب السورية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها باتت على مداخل مدينة حماة من عدة محاور.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حصيلة القتلى في عملية "ردع العدوان"، التي أطلقتها هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها ضد قوات الجيش السوري، منذ فجر 27 نوفمبر الماضي، ارتفعت إلى 571 قتيلًا.

حصيلة القتلى في عملية ردع العدوان

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري العنيف الذي يشمل اشتباكات مكثفة وقصفًا جويًّا وبريًّا.

وأوضح المرصد أن الحصيلة تشمل 237 قتيلًا من هيئة تحرير الشام، و54 قتيلًا من فصائل "الجيش الوطني"، و182 قتيلًا من القوات النظامية والميليشيات الموالية، منهم 161 عنصرًا من قوات الجيش بينهم 18 ضابطًا برتب مختلفة، بالإضافة إلى 6 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و15 من جنسيات غير سورية.

وفيما يتعلق بالمدنيين، بلغت الحصيلة 98 قتيلًا، بينهم طفل واحد نتيجة قصف بري، و85 مدنيًّا قُتلوا في غارات جوية استهدفت مناطق مدنية وأحياء سكنية.

كما سجل مقتل 12 شخصًا آخرين، بينهم 4 طلاب جامعيين نتيجة قصف نفذته هيئة تحرير الشام على المدينة الجامعية في حلب، و8 أشخاص آخرين، من بينهم طفلان دون سن الـ18، استهدفهم القصف في مدينة حماة.

الطيران الحربي الروسي والسوري غاراته الجوية على معظم المناطق

وأشار المرصد إلى أن هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها تمكنت من السيطرة على كامل مدينة حلب، بما فيها من ثكنات عسكرية ومقرات ألوية ومطار حلب الدولي، حيث انتشرت القوات المهاجمة في أنحاء المدينة وسط انهيار سريع لقوات الجيش السوري، التي لم تقدم مقاومة تذكر.

كما امتدت سيطرة الفصائل إلى ريف حلب، وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ومساحات واسعة من ريفي حماة الشمالي والغربي.

في غضون ذلك، كثف الطيران الحربي الروسي والسوري غاراته الجوية على معظم المناطق التي سيطرت عليها الفصائل مؤخرًا، حيث نفذت مئات الغارات التي أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية واستمرار معاناة المدنيين في المناطق المتضررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق