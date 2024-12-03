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الكشف عن اختلاس أكثر من ربع تريليون دولار في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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الكشف عن اختلاس أكثر من ربع تريليون دولار في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الكشف عن اختلاس أكثر من ربع تريليون دولار في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - قال تقرير للكونجرس تم نشره بعد تحقيق استمر عامين، إنه تم بالاحتيال واختلاس أكثر من ربع تريليون دولار في الولايات المتحدة من المساعدات الحكومية خلال جائحة فيروس كورونا.

استغلال نظام التأمين الفيدرالي ضد البطالة 

وجاء في التقرير الذي نشرته لجنة كوفيد الفرعية التابعة للجنة الرقابة بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي: "تسبب المحتالون بضرر لدافعي الضرائب الأمريكيين، وصلت قيمته إلى أكثر من 191 مليار دولار من خلال استغلال نظام التأمين الفيدرالي ضد البطالة واستخدام المعلومات الشخصية للمواطنين".

بالإضافة إلى ذلك، تمت سرقة واختلاس ما لا يقل عن 64 مليار دولار أخرى من المال العام في الولايات المتحدة من قبل المحتالين والمجرمين الذين استغلوا ما يسمى ببرنامج حماية الراتب، والذي قدمت فيه الحكومة المساعدة المالية للأمريكيين على شكل قروض يمكن شطبها في حال تم استخدام هذه الأموال للتعويض عن الصعوبات الناجمة عن الوباء.

بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي

وأشار تقرير الكونجرس كذلك إلى "فقدان" 200 مليون دولار أخرى، بسبب عدم كفاية الرقابة على دعم الشركات الصغيرة.

في 31 ديسمبر 2019، قامت السلطات الصينية، بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي).

 إعلان أن سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي غير معروف 

وخلال ذلك كانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة ما بسوق المأكولات البحرية المحلي. وفي بداية يناير 2020، تم رسميا في الصين إعلان أن سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي غير معروف المنشأ هو نوع جديد من فيروس كورونا.

وفي 11 مارس 2020، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن انتشار فيروس كورونا الجديد هو جائحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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