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بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

بعد تهديده بتحويل المنطقة لجحيم، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب لتصفية الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن مخطط الرئيس الأمريكي ترامب في الشرق الأوسط، بعد تصريحات ترامب، أمس الاثنين، التي ذكر فيها أنه سيكون هناك جحيم يُدفع ثمنه في الشرق الأوسط، إذا لم يتم تحرير الأسرى الإسرائيليين من قبضة المقاومة.

مخطط دونالد ترامب لتحويل الشرق الأوسط لجحيم

وأوضح توفيق عكاشة أن ترامب سيستغل ما وصفه بـ"المعركة الشرسة بين السنة والشيعة"، وسيقوم بضرب الفريقين على أنهم "إرهابيون"، مؤكدًا أن ترامب قادم بفلسفة جديدة وهي تصفية السنة والشيعة ما بين دجلة والفرات. 
وقال توفيق عكاشة في تغريدة له على منصة "أكس" عن مخطط ترامب لتحويل الشرق الأوسط لجحيم: "ذكرت لكم أن ترامب قادم بفلسفة جديدة.. ترامب يصرح اليوم بأنه إن لم يتم تحرير الرهائن في غزة سوف يتحول الشرق الأوسط إلى جحيم، وسوف يحدث ذلك.. متى تفهموا يا بني وطني وبني أمتي؟!.. الشيعة والسنة في معركة شرسة، وهم إسلام سياسي ثم يتم ضربهم الاثنين لأنهم إرهابيون…".
وتابع توفيق عكاشة قائلًا: "ترامب كما ذكرت لكم قادم بفلسفة جديدة صرح… إن لم يتم الإفراج عن الرهائن سوف يتحول الشرق الأوسط إلى جحيم.. بنى وطني.. بنى أُمتي.. يتم تصفية السنة والشيعة ما بين دجلة والفرات.. سوف يتم وصفهم بالإرهابيين خلال الأيام القادمة ثم يتم ضربهم جميعًا ومعهم.. روش".

 

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وكان توفيق عكاشة قد قال في تغريدة سابقة على منصة "أكس": "ما يحدث فى سوريا يذكرني بما حدث فى العراق فى نهاية عهد صدام حسين.. والسؤال هنا: هل سوف يكون مصير بشار الأسد نفس مصير صدام؟! أم سوف يهرب إلى روسيا بلاد (روش)؟! هذا ما سوف نشهده خلال الأيام القادمة.. مصير أمير الشام، ثم تصفية الجبهتين لبعضهما قبل المعركة القادمة قبل دخول العراق".

تصريح ترامب بتحويل الشرق الأوسط لجحيم

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هدد منطقة الشرق الأوسط في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "إذا لم يطلق سراح الرهائن في غزة قبل 20 الشهر المقبل فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط، سيتم ضرب المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة".

ترامب يهدد بتحويل الشرق الأوسط لجحيم، كلمتك
ترامب يهدد بتحويل الشرق الأوسط لجحيم، كلمتك


وضاف ترامب "الجميع يتحدث عن الرهائن بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال"
ويذكر أن دونالد ترامب قال في تصريحات له قبل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة "إنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل، فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط."
وأكد ترامب أنه "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل.." قائلًا: "أطلقوا سراح الأسرى الآن".
وأضاف ترامب "الجميع يتحدث عن الرهائن بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم، ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال".

حماس تؤكد مقتل 33 أسير إسرائيلي بأيدى الاحتلال

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أمس الاثنين، أن هناك 33 أسيرًا إسرائيليًّا محتجزين لديها قُتلوا منذ أكتوبر 2023، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أماكن مختلفة في قطاع غزة.

تصريحات ترامب ضد منطقة الشرق الأوسط، كلمتك
تصريحات ترامب ضد منطقة الشرق الأوسط، كلمتك


وأكدت حماس، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها في تطبيق تليجرام، أن بعض هؤلاء فُقدت آثاره بسبب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعنته.
كما حذرت حماس من "استمرار العدوان (الإسرائيلي)، مؤكدة أنه يرفع حصيلة قتلى أسرى "العدو".
ودعت حماس إلى إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الأسرى المتبقين.
وتشير إحصاءات الاحتلال الإسرائيلي إلى وجود 101 أسير محتجزين في قطاع غزة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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