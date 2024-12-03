اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد دورة غير عادية يوم الأحد المقبل؛ بناء على طلب دولة فلسطين وحظي بتأييد معظم الدول العربية؛ لمناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

إمعان العدوان الإسرائيلي الغاشم في ارتكاب مجازر دموية

وقال العكلوك - في تصريح - إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي متابعة لقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يقرب من 14 شهرا متواصلة، وإمعان العدوان الإسرائيلي الغاشم في ارتكاب مجازر دموية بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، وتهديدات وزراء في حكومة الاحتلال بتقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، وجرائم التهجير القسري والتجويع التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضتها إسرائيل في القطاع.

مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

جدير بالذكر أنه انطلقت أمس أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وأمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وبمشاركة ١٠٣ وفد للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني

ويأتي عقد المؤتمر الذى يعقد بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

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