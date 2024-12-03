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انطلاق الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" بالسعودية - أخبار كلمتك

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انطلاق الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" بالسعودية - أخبار كلمتك

انطلاق الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:52 صباحاً -  أصبحت المملكة وجهة مفضلة لتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية؛ في الأسبوع الماضي استضافت المملكة في عاصمتها الرياض، مؤتمر الاستثمار العالمي 2024، واليوم تحتضن المملكة الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16".

 

مؤتمر الاستثمار الدولي لمكافحة التصحر

 يهدف إلى تعزيز وتسريع العمل الدولي لمعالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، وهي ظواهر مناخية ناتجة من أزمة التغيُّر المناخي التي تعانيها دول العالم.

 

قمة المياه الواحدة

 ويكتسب المؤتمر أهمية دولية كبيرة، في ضوء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والفعاليات المهمة المواكبة له مثل قمة "المياه الواحدة" رفيعة المستوى، التي ستُعقد في الرياض، غدًا؛ لمناقشة تحديات ندرة المياه العالمية إضافة إلى المبادرات المهمة، التي ستنطلق فترة انعقاده، ومنها "مبادرة الرياض العالمية الرائدة لمكافحة الجفاف"، التي ستُطلقها رئاسة المملكة للمؤتمر؛ بهدف تسريع الجهود الدولية لمواجهة تحديات الجفاف.

 

وتعلّق الدول والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة التصحر آمالًا كبيرة على "كوب 16"، حيث أكّدت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أن المؤتمر سيشكّل مَعلمًا بالغ الأهمية في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز التنمية المستدامة.

 

واوضحت أنه تحت شعار "أرضنا.. مستقبلنا"، سيجمع المؤتمر 196 دولة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الخبراء والمجتمع المدني لتعزيز العمل العاجل.

 

وتوقّعت الأمم المتحدة أن يكون "كوب 16" أكبر قمة وأكثرها طموحًا بشأن مرونة الأراضي والجفاف، ولاسيما أنه يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة حول أهمية المؤتمر، فإنه سيكون منطلقًا للعمل الجماعي الدولي المنظّم، لمنع فقدان الأراضي الخصبة، ومعالجة تدهور الأراضي من خلال حلول فعّالة ترتبط بالطبيعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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