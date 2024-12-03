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مقتل 50 جنديًّا بالجيش السوري في معارك حماة - أخبار كلمتك

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مقتل 50 جنديًّا بالجيش السوري في معارك حماة - أخبار كلمتك

مقتل 50 جنديًّا بالجيش السوري في معارك حماة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:31 صباحاً - الوضع فى سوريا ، زعمت الفصائل السورية المسلحة، اليوم، مقتل أكثر من 50 عنصرًا من قوات الجيش السوري خلال معارك عنيفة دارت الليلة الماضية شمالي حماة.

كما أكدت سيطرتها على مدينتي حلفايا وطيبة الإمام وبلدة معردس في  ريف حماة الشمالي، حيث لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الطرفين في المنطقة.

وفي سياق متصل، قُتل ستة مدنيين على الأقل أمس جراء قصف نفذته "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها على مدينة حماة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ونقلته وكالة "فرانس برس".

وأشار المرصد إلى أن الهيئة والفصائل قصفت للمرة الأولى أحياء مدينة حماة باستخدام راجمات الصواريخ، ما أسفر عن وقوع إصابات ومقتل مدنيين في حي البعث.

يأتي هذا التصعيد في ظل الهجوم الواسع الذي تشنه "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة منذ أيام على مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوري في الشمال.

وكانت الفصائل المسلحة قد أعلنت، الاثنين، سيطرتها على سبع مناطق في ريف حماة الشمالي.

ووفق حسابات مؤيدة للفصائل على منصة "إكس"، تمكنت الفصائل من الاقتراب من منطقة قلعة المضيق شمالي حماة، وسيطرت على عدة قرى مجاورة، مما يشير إلى تصاعد حدة المعارك وتوسع رقعة الاشتباكات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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