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سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة - أخبار كلمتك

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سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة - أخبار كلمتك

سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:41 صباحاً - شن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أمس الإثنين، هجوما حادا على دولة الاحتلال، قائلا: "إن  إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة".

وأوضح بيرني ساندرز، السيناتور بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت، إنه يتفق مع الجنرال ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، الذي اتهم الحكومة بالتطهير العرقي في شمال غزة، حيث أغلق الجيش الإسرائيلي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين ولم يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية تقريبا.

وقال ساندرز في منشور على منصة إكس: " وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلون محق.. حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة.. لا يمكنك محاربة الإرهاب بتجويع الناس وقتل عشرات الآلاف من المدنيين".

وأضاف " آمل أن ينضم إليه المزيد من القادة العسكريين الإسرائيليين في التحدث بصراحة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض الشهر الماضي محاولات ساندرز لمنع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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