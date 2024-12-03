مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان بعد إصابته - أخبار كلمتك

سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة - أخبار كلمتك

سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة - أخبار كلمتك

اليوم.. حياة كريمة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة - أخبار كلمتك

اليوم.. حياة كريمة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة - أخبار كلمتك

الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 100 جنيه في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 100 جنيه في سوق العبور - أخبار كلمتك

أحبها العقاد وتزوجت محمد فوزي وولدت في مثل هذا اليوم، مديحة يسري.. سمراء النيل - أخبار كلمتك

أحبها العقاد وتزوجت محمد فوزي وولدت في مثل هذا اليوم، مديحة يسري.. سمراء النيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:22 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:22 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية - أخبار كلمتك

جناح الجمارك بفوود أفريكا يقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية - أخبار كلمتك

بزيادة تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

بزيادة تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

مقارنة بين أسعار هيونداي ألنترا AD المجمعة محليا قبل وبعد الزيادة - أخبار كلمتك

مقارنة بين أسعار هيونداي ألنترا AD المجمعة محليا قبل وبعد الزيادة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بلينكن: نحن بحاجة إلى هدنة وخطط لما بعد حرب غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بلينكن: نحن بحاجة إلى هدنة وخطط لما بعد حرب غزة - أخبار كلمتك

بلينكن: نحن بحاجة إلى هدنة وخطط لما بعد حرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:36 صباحاً - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي ملف الرهائن وما بعد حرب غزة.

 

والتقى بلينكن في واشنطن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وأجريا محادثات حول ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان بعد اللقاء إن بلينكن جدد تأكيده التزام الولايات المتحدة "الصارم" بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران والجماعات التي تدعمها، وفق تعبيره.

وخلال اللقاء عبر بلينكن عن موقف الولايات المتحدة بالحاجة إلى وقف إطلاق النار، وقال "نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن وبحاجة إلى تنفيذ خطط لليوم التالي التي من شأنها إرساء الحكم والأمن وإعادة الإعمار".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر للصحفيين: "يجب أن يكون ذلك أولوية ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، ولكن بالنسبة لإسرائيل أيضًا".

وأشار بلينكن خلال لقائه الوزير الإسرائيلي إلى "ضرورة أن تعمل إسرائيل على تحسين الوضع الإنساني في غزة".

اجتماع تشاوري عربى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة (صور)

مقتل 33 أسيرا إسرائيليا، وأمريكا تؤكد العمل مع مصر للتوصل لاتفاق في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق