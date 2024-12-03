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الجيش السوري يحبط محاولات التنظيمات المسلحة للتقدم بريف حماة - أخبار كلمتك

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الجيش السوري يحبط محاولات التنظيمات المسلحة للتقدم بريف حماة - أخبار كلمتك

الجيش السوري يحبط محاولات التنظيمات المسلحة للتقدم بريف حماة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:29 صباحاً - قال المرصد السوري إن الجيش السوري أحبط محاولات للتنظيمات المسلحة، للتقدم عند قلعة المضيق وعدة نقاط بريف حماة الشمالي.

ودارت اشتباكات هي الأعنف منذ انطلاق أن شنت الفصائل المسلحة هجوما مباغتا الأربعاء، مكنها من السيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريفي إدلب.

ونفذت الطائرات الحربية والمروحية أكثر من 45 ضربة جوية خلال الساعات الماضية، تزامنا مع معارك طاحنة في ريف حماة الشمالي، وتمكن الجيش السوري من إحباط محاولات تقدم الفصائل المسلحة على قلعة المضيق وبعض النقاط.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك شن ضربات متتالية على تجمعات المسلحين في أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي.

وقال البيان إن الضربات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من المسلحين، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات التي كانت بحوزتهم. كما أعلنت القوات السورية عن تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب، بهدف تعزيز خطوط الدفاع وحماية المدنيين والجنود.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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