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بن غفير يحذر من انقلاب للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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بن غفير يحذر من انقلاب للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

بن غفير يحذر من انقلاب للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:52 صباحاً - حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير مساء أمس الإثنين بما سماه "انقلابا قضائيا" هدفه الإطاحة به وبالحكومة ورئيسها، وذلك بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز "إنه انقلاب، هذا قرار سياسي"، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه في تورّطهم بتهم فساد وإساءة أمانة.

ولم تُدل الشرطة الإسرائيلية بأيّ تعليق على القضية، وفق "فرانس برس".

لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت مساء أمس الإثنين بأنّ المسؤول في مصلحة السجون الذي استجوبته الشرطة هو رئيس هذه المصلحة كوبي يعقوبي.

وقال بن غفير إنّ هذه التوقيفات هي "محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو" وفق تعبيره.

وتابع "إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتامّ هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية".

والأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه "الكامل" لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقا للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافا للمعايير القانونية المتّبعة.

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا، وهي أيضا مستشارة قانونية للحكومة.

وأثارت بهاراف-ميارا، التي عيّنت في هذا المنصب في 2022، مرارا حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير "لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القضائي" وفق تعبيره.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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