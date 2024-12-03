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ماكرون يبدأ البحث عن رئيس وزراء جديد وسط تهديدات بسحب الثقة من الحكومة - أخبار كلمتك

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ماكرون يبدأ البحث عن رئيس وزراء جديد وسط تهديدات بسحب الثقة من الحكومة - أخبار كلمتك

ماكرون يبدأ البحث عن رئيس وزراء جديد وسط تهديدات بسحب الثقة من الحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:44 صباحاً - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بدء عملية البحث عن خليفة لرئيس الوزراء الحالي ميشال بارنييه، الذي يواجه تهديدًا متزايدًا بسحب الثقة من حكومته من قبل أحزاب يمينية ويسارية، على خلفية تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت.


ووفقًا لما نقلته قناة "بي إف إم" الفرنسية عن مصادر مطلعة، بدأ ماكرون منذ الأسبوع الماضي دراسة الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والمكالمات الهاتفية لمناقشة الخيارات المحتملة. 

كما استفسر عن التوقيت المناسب لتقديم مذكرة حجب الثقة، بهدف تحديد موعد تعيين رئيس الوزراء الجديد.

ويأتي هذا الحراك السياسي بعد إعلان أحزاب مثل "فرنسا الأبية" و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليمينيين عن تقديم مذكرات حجب ثقة ضد الحكومة، بينما أكد حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف تقديم مذكرة خاصة به ودعمه لأي لائحة يقدمها اليسار.


ومن المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية غدًا الأربعاء على مذكرة حجب الثقة المقدمة ضد الحكومة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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