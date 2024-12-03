الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار - أخبار كلمتك

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الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار - أخبار كلمتك

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الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار - أخبار كلمتك

الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:28 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بلغت قيمتها 725 مليون دولار.

وأشار بلينكن في بيان له، أمس الإثنين، بأن المساعدات ستضم ألغاما مضادة للأفراد وقذائف لراجمات صواريخ HIMARS وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطيران من نوع "ستينجر" وقذائف المدفعية من عيار 155 و105 ملم وطائرات مسيرة ومختلف الأنظمة الصاروخية المضادة للدبابات وأسلحة المشاة والذخائر.

وستقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا كذلك مختلف المعدات العسكرية وقطع الغيار.

وحسب بيانات البنتاجون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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