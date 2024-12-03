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وزير خارجية إيران: قمة رباعية في الدوحة لبحث أزمة سوريا - أخبار كلمتك

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وزير خارجية إيران: قمة رباعية في الدوحة لبحث أزمة سوريا - أخبار كلمتك

وزير خارجية إيران: قمة رباعية في الدوحة لبحث أزمة سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:40 صباحاً - سوريا، رجح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تحتضن العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعًا لبحث الوضع في سوريا.

ونقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي الذي يزور مدينة مشهد شمال شرقي إيران لحضور الاجتماع 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "أكو"، قوله "يحتمل أن تحتضن الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعًا يضم قطر وإيران وتركيا وروسيا لبحث الوضع بسوريا".

وجدد عراقجي دعم بلاده لسوريا في حربها ضد "الإرهاب"، وفق قوله، مضيفًا أن "إيران مستعدة للمساعدة ودعم وقف التصعيد الإقليمي عبر الحوار والدبلوماسية".

وأشار عراقجي إلى أنه "أجرى محادثات مهمة مع الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد، ونقاشًا بناء مع وزير خارجية تركيا، والجميع اتفق على أنه لا أحد يستفيد من حرب أخرى في سوريا"، معتبرًا أن "الصراع في سوريا سيؤدي  إلى انتشار الإرهاب في المنطقة بأكملها" وفق تعبيره.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الاثنين: "سنفعل كل ما هو ضروري لوقف الإرهابيين في المنطقة"، مؤكدًا أن "إيران لا تبحث عن الحرب ونحن لا نبحث عن الاضطرابات".

وشدد بزشكيان على ضرورة أن يستمر مسار أستانا في حل مشكلات سوريا، داعيًا إلى "رفع شكوى إلى مجلس الأمن ووقف المساعدات للإرهابيين".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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