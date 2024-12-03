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توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مركز الشراكة الإستراتيجي بين السعودية وفرنسا - أخبار كلمتك

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توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مركز الشراكة الإستراتيجي بين السعودية وفرنسا - أخبار كلمتك

توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مركز الشراكة الإستراتيجي بين السعودية وفرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:08 صباحاً - شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مركز الشراكة الاستراتيجي بين السعودية وفرنسا.

 

تشكيل مركز الشراكة الإستراتيجي بين السعودية وفرنسا

وعقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لقاءً موسعًا في وقت سابق من اليوم، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس ماكرون، في قصر اليمامة في العاصمة الرياض، في إطار زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.

 

ماكرون يجري زيارة دولة إلى السعودية لمدة 3 أيام 

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المملكة العربية السعودية، فى وقت سابق من مساء اليوم، في زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بهدف التباحث حول تعزيز التعاون بين الرياض وباريس.

وحسب وسائل إعلام سعودية، سوف يتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات السياحة، والثقافة، والطاقة، بما يُعزز العلاقات بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، حيث تمثل هذه التطورات نقطة تحول في شراكة البلدين، حيث يعكس التنسيق المستمر بينهما اهتمامًا متزايدًا بمستقبل أكثر استدامة واستقرارًا للمنطقة والعالم.

ماكرون في السعودية، زيارة حافلة بتوقيع الاتفاقيات بين باريس والرياض

صحيفة فرنسية: ماكرون منح نتنياهو "مكافأة كبيرة" ثمن موافقته على اتفاق لبنان

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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