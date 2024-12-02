أيام الجحيم فى المنطقة، تفاصيل خطة حرب واسعة بالشرق الأوسط قبل تولى ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - كشفت مصادر دبلوماسية عن اتفاق عقد بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والحالي جو بايدن ودول أوروبية على تولي الإدارة الحالية تنظيف الساحة الشرق أوسطية من أذرع إيران، بتوسيع الضربات فى جميع أنحاء المنطقة التى يتواجد بها جماعات مسلحة موالية لطهران.

اتفاق دولى على انهاء أذرع إيران فى الشرق الأوسط

كشفت مصادر مطلعة، عن ابرام الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن، وعواصم أوروبية، على تولى الإدارة الأمريكية الحالية تنظيف ساحة الشرق الأوسط من أذرع إيران.

وحسب ما نقلت قناة "مكان" العبرية، نقلا عن المصادر قولها، إنه "سيتم العمل على ذلك - التخلص من أذرع إيران- بالوسائل المناسبة، لا سيما في لبنان وسوريا، وحينما يتسلم ترامب الرئاسة تدخل المنطقة عصرا جديدا من الاستقرار تمهيدا للسلام والتطبيع، إذا سارت الأمور كما يتمنى أطراف الاتفاق".

قرار تركيع إيران قبل تولى السلطة لا عودة فيه

وفي حديث لموقع المركزية اللبناني، اعتبرت المصادر، أن "القرار بتركيع إيران من بوابة ما أصاب حزب الله في لبنان، متخذ ولا عودة عنه".

وأوضحت المصادر، أن "هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة على مواقع الجيش السوري بسرعة جنونية، مكنتها من السيطرة على مدينة حلب"، مضيفة أنه "قبل العشرين من يناير 2025، يفترض أن تصبح المنطقة نظيفة من لوثات إيران، ليتسلم دونالد ترامب الحكم ويبدأ في مشروع السلام الموعود".

ويوم الأحد الماضي، تعالت خلال مداولات عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقديرات مفادها أن إيران ستنقل قوات كبيرة إلى سوريا من أجل المساعدة في استقرار الأوضاع الأمنية.

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