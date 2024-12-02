بعد قصف لبنان رغم الاتفاق، جيش الاحتلال يزعم: ملتزمون بوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:00 مساءً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين: "نؤكد استمرار التزامنا بالتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان ونطالب الجهات المعنية في بيروت بتنفيذ التفاهمات ومنع الأنشطة العدائية لحزب الله".

وتابع جيش الاحتلال: "مقاتلات سلاح الجو قصفت مسلحين وعشرات المنصات وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان.. ومستعدون لمواصلة الهجمات حسب الحاجة".

أول بيان من حزب الله بعد إعلان خرق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وقال الحزب في بيانه إنه ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر الأربعاء في 27 نوفمبر 2024 والتي تتخذ أشكالا متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح.

إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذ مساء الاثنين ردا دفاعيا أوليا تحذيريا على الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنه استهدف موقع رويسات العلم التابع الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية.

وختم حزب الله اللبناني بيانه بالقول "قد أُعذِر من أَنذر".

فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها أمس الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

وأبلغت فرنسا إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية بدأت في الساعة الأخيرة بالتحليق مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت.



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