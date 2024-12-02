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طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت في أجواء البقاع وتحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت - أخبار كلمتك

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طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت في أجواء البقاع وتحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت - أخبار كلمتك

طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت في أجواء البقاع وتحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:44 مساءً - خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، جدار الصوت في أجواء البقاع شرقي لبنان، كما حلقت مسيرات الاحتلال بشكل مكثف فوق العاصمة بيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الهجوم علي أهداف في لبنان، ولم يكشف جيش الاحتلال تفاصيل عن الهجوم حتى الآن.

أول بيان من حزب الله بعد إعلان خرق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وقال الحزب في بيانه إنه ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر الأربعاء في 27 نوفمبر 2024 والتي تتخذ أشكالا متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح. 

إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذ مساء الاثنين ردا دفاعيا أوليا تحذيريا على الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنه استهدف موقع رويسات العلم التابع الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية.

وختم حزب الله اللبناني بيانه بالقول "قد أُعذِر من أَنذر".

 

فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

ذكرت  صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها أمس الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية،  أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 

وأبلغت فرنسا  إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية بدأت في الساعة الأخيرة بالتحليق مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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