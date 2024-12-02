بدون مصر لا وجود للعرب، وزير الصحة يقتبس كلمة الشيخ زايد باحتفالية سفارة الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد العزيز، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخيّة وعميقة الجذور.

وقال خلال كلمته فى احتفالية سفارة الإمارات فى مصر والمقامة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الإدارية، اليوم، والذي تحضره “كلمتك”: إن الإمارات دولة استطاعت تحويل الرؤية العلمية إلى واقع.

وأشار إلى كلمة الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات حيث قال "مصر قلب العروبة، وبدون مصر لا وجود للأمة العربية، فهي صمام الأمان".

وركز على أن الإمارات حليف قوي ومخلص لمصر منذ تأسيسها.

وأضاف وزير الصحة: نتطلع إلى مستقبل عمل وعزيمة بين مصر والإمارات في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة

واستطرد: نفخر بدولة الإمارات كحليف وشريك استراتيجى لمصر.

وهنأ الإمارات بالعيد الـ 53 لتأسيسها، متمنيا لها مزيدا من الازدهار والرخاء ببركة الشيخ زايد.

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