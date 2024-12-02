ترامب يتوعد الشرق الأوسط بالجحيم حال عدم تنفيذ هذا الشرط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

وحذر ترامب ، وفق وكالة “رويترز” المقاومة الفلسطينية فى غزة من عواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه.

وكتب على منصته Truth Social: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط، وأولئك المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية"، حسب زعمه.

الأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة

وبحسب وكالة "رويترز" أعلنت حماس اليوم مقتل 33 أسيرا إسرائيليا خلال الحرب بغزة بسبب ممارسات جيش الاحتلال.

وأفادت القناة 13 العبرية، مساء الأحد، بأن تقديرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي تفيد بأن عدد الأسرى الأحياء في قطاع غزة أقل من نصف المحتجزين.



جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر بغزة

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و108 مصابين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 44.429 شهيدا و105.250 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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