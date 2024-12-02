مسلسل وتر حساس الحلقة 27، سلمى تخسر الوصاية على إرث ابنتها - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 27، سلمى تخسر الوصاية على إرث ابنتها - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، عالم بدون أمريكا! ماذا يخفي المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟ - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، عالم بدون أمريكا! ماذا يخفي المستقبل حال غياب الولايات المتحدة؟ - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك

اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

وزير السياحة للنواب.. مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم - أخبار كلمتك

وزير السياحة للنواب.. مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

دون كشف تفاصيل، جيش الاحتلال يدعي مهاجمة أهداف في لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دون كشف تفاصيل، جيش الاحتلال يدعي مهاجمة أهداف في لبنان - أخبار كلمتك

دون كشف تفاصيل، جيش الاحتلال يدعي مهاجمة أهداف في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الهجوم علي أهداف في لبنان، ولم يكشف جيش الاحتلال تفاصيل عن الهجوم حتى الآن.

أول بيان من حزب الله بعد إعلان خرق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وقال الحزب في بيانه إنه ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر الأربعاء في 27 نوفمبر 2024 والتي تتخذ أشكالا متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح. 

إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذ مساء الاثنين ردا دفاعيا أوليا تحذيريا على الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنه استهدف موقع رويسات العلم التابع الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية.

وختم حزب الله اللبناني بيانه بالقول "قد أُعذِر من أَنذر".

فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

ذكرت  صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها أمس الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية،  أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 

وأبلغت فرنسا  إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية بدأت في الساعة الأخيرة بالتحليق مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الجيش اللبناني ينقذ 17 سوريا من الموت حاولوا الهجرة عبر البحر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق