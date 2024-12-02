اجتماع تشاوري عربى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:13 مساءً - الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 08:11 م 12/2/2024 8:11:50 PM

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعا تشاوريا مع رؤساء وزراء ووزراء خارجية ووزراء دولة كل من فلسطين والعراق والأردن والبحرين ولبنان وقطر والإمارات وتونس وموريتانيا والسعودية والكويت وسلطنة عمان، وممثلي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة المنعقد يوم الاثنين.



بحث المسئولون العرب أبرز المستجدات الإقليمية وبالأخص الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية خفض التصعيد والعمل على استعادة الهدوء في المنطقة من خلال التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز ودعم دخول ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضم الضفة الغربية وتهجير أهالي غزة من أراضيهم.

كما تناول الاجتماع التطورات على الساحة اللبنانية، وكذلك الأوضاع فى سوريا، والتطلع لأن يمثل وقف إطلاق النار في لبنان بداية لاستعادة الهدوء والاستقرار، والاستمرار في التنسيق والتشاور من أجل تفادي المخاطر التي تواجهها المنطقة، وبما يسهم في استعادة السلم والأمن الإقليميين.

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