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بعد تحذير حزب الله، بيان عاجل من نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

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بعد تحذير حزب الله، بيان عاجل من نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

بعد تحذير حزب الله، بيان عاجل من نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:41 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن تل أبيب عازمة على الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار في لبنان، زاعما: "وسنرد على خروق حزب الله سواء كانت صغيرة أو كبيرة".

وأدعي نتنياهو: إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس خرق خطير لوقف إطلاق النار، وإسرائيل سترد على ذلك بقوة".

 

أول بيان من حزب الله بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وقال الحزب في بيانه إنه ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر الأربعاء في 27 نوفمبر 2024 والتي تتخذ أشكالا متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذ مساء الاثنين ردا دفاعيا أوليا تحذيريا على الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنه استهدف موقع رويسات العلم التابع الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية.

وختم حزب الله اللبناني بيانه بالقول "قد أُعذِر من أَنذر".

 

فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

ذكرت  صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها أمس الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية،  أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 

وأبلغت فرنسا  إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية بدأت في الساعة الأخيرة بالتحليق مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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