وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر - أخبار كلمتك

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر - أخبار كلمتك

ميس حمدان تفاجئ جمهورها بطرح أغنية "ندمانة"| فيديو - أخبار كلمتك

ميس حمدان تفاجئ جمهورها بطرح أغنية "ندمانة"| فيديو - أخبار كلمتك

الفنان أحمد وفيق يعلن وفاة عمته - أخبار كلمتك

الفنان أحمد وفيق يعلن وفاة عمته - أخبار كلمتك

مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مقتل 33 أسيرا إسرائيليا، وأمريكا تؤكد العمل مع مصر للتوصل لاتفاق في غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مقتل 33 أسيرا إسرائيليا، وأمريكا تؤكد العمل مع مصر للتوصل لاتفاق في غزة - أخبار كلمتك

مقتل 33 أسيرا إسرائيليا، وأمريكا تؤكد العمل مع مصر للتوصل لاتفاق في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:41 مساءً - قال البيت الأبيض، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تعمل مع مصر وقطر وتركيا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة.

حماس تعلن مقتل 33 أسيرا إسرائيليا خلال الحرب بغزة

وتزامن ذلك مع ما نقلت وكالة "رويترز" بشأن إعلان حماس مقتل 33 أسيرا إسرائيليا خلال الحرب بغزة بسبب ممارسات جيش الاحتلال. 

وتابع البيت الأبيض زاعما، أن حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق في غزة، متجاهلا التعنت الإسرائيلي والشروط الصعبة التي يضعها نتنياهو لتفخيخ أي تفاهمات.

البيت الأبيض يزعم العمل على وقف إطلاق النار فى غزة

واستطرد البيت الأبيض، نعمل بشكل يومي من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

مشيرا إلى أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قال فى وقت سابق مت اليوم، لن نتوقف عن العمل لإعادة المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم.

وأعرب بايدن، عن صدمته لمقتل عمر نيوترا الأمريكى الإسرائيلي الذي تحتجز حماس جثته.

الحرس الثوري الإيراني: الاحتلال يسعى لتعويض خسائره في غزة ولبنان عبر إشعال سوريا

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الجيش اللبناني ينقذ 17 سوريا من الموت حاولوا الهجرة عبر البحر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق