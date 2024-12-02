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أبرزهم كلينتون وبايدن، حالات العفو الرئاسي المثيرة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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أبرزهم كلينتون وبايدن، حالات العفو الرئاسي المثيرة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

أبرزهم كلينتون وبايدن، حالات العفو الرئاسي المثيرة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:53 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار عفوًا عن نجله هانتر بايدن، في تراجع عن تعهده بعدم التدخل في الإجراءات القانونية ضد نجله الأصغر الذي أقر بالذنب في قضية تهرب ضريبي وأدين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية.

وهذه الواقعة ليست المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أمريكي بإصدار عفو عن أحد أفراد عائلته، وفيما يلي أبرز قرارات العفو التي أصدرها رؤساء أمريكيون بحق أشخاص من بينهم أقرباء لهم وحلفاء سياسيون.

بايدن يعفو عن نجله هانتر

وقال بايدن: "تم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب وتم التفاوض عليها بعناية، وافقت عليها وزارة العدل، في قاعة المحكمة - حيث أخذ العديد من خصومي السياسيين في الكونجرس الفضل في الضغط السياسي على العملية، ولو تم التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، لكان ذلك بمثابة حل عادل ومعقول لقضايا هانتر".

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وأضاف: "لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر كان مستهدفا لمجرد أنه ابني - وهذا خطأ.. لقد كانت هناك محاولة لكسر هانتر - الذي ظل رصينا لمدة خمس سنوات ونصف السنة، حتى في مواجهة الهجمات المتواصلة والملاحقات القضائية الانتقائية، وفي محاولة كسر هانتر، حاولوا كسري وليس هناك ما يجعلنا نعتقد أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد".

جورج واشنطن

في 1794 وقع جورج واشنطن ما يعرف باسم «تمرد الويسكي» بين مجموعة من المزارعين وعمال تصنيع الخمور في بنسلفانيا وكنتاكي، والذين نظموا احتجاجات عنيفة بسب فرض الحكومة ضريبة على الويسكي للمساعدة في سداد الديون الخارجية للأمة، حيث تحمَّل صناع التقطير والمزارعين العبء الأكبر من الضريبة وشعروا أنها غير عادلة.

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واعتقلت القوات أكثر من 150 شخصًا من المحتجين بتهمة الخيانة. لكن الرئيس جورج واشنطن أصدر أمرًا بالعفو عنهم - في إظهار للوحدة الوطنية وبغرض وقف العنف.

فورد ونيكسون

في سبتمبر 1974 أصدر الرئيس جيرالد فورد عفوًا بحق ريتشارد نيكسون، الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة، بعد فضيحة ووترجيت التي تعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا، حينما قرر نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبني ووترجيت.

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وبعد ضجة إعلامية هائلة وأزمة سياسية طاحنة توجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون واستقال على أثرها من منصبه في أغسطس 1974، وتمت محاكمته بسبب الفضيحة. وفي سبتمبر 1974 أصدر الرئيس فورد عفوًا بحقه.

جيمي كارتر

عام 1977، أصدر الرئيس جيمي كارتر عفوًا عن مئات الآلاف من «المتهربين من الخدمة العسكرية» الذين تهربوا من الخدمة في الجيش التي جعلتها الحكومة إلزامية خلال حرب فيتنام.

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بيل كلينتون

أصدر بيل كلينتون عفوًا عن أخيه غير الشقيق، روجر، في عام 2001، رغم أن هذا العفو جاء بعد فترة طويلة من قضائه عقوبة السجن بتهمة تعاطي الكوكايين.

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كما أصدر كلينتون عفوًا عن شريكته التجارية السابقة سوزان ماكدوجال، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عامين لدورها في صفقة مشروع «وايت ووتر» العقاري المضطرب.

 

دونالد ترامب

من جهته، أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب عفوًا عن تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر، الذي كان متهمًا بالتهرب الضريبي، إلا أن ذلك جاء بعد أن قضى كوشنر فترة عقوبته بالفعل.

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كما أصدر ترمب عفوًا عن العديد من حلفائه المدانين في تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في روسيا.

وتعهّد الرئيس المنتخب أيضًا بالعفو عن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في هجومٍ دامٍ وقع في السادس من يناير 2021 في مسعى لمنع الكونجرس من المصادقة على هزيمته أمام بايدن في انتخابات 2020، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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