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هدنة على الورق، قصف وإطلاق قذائف متبادل بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

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هدنة على الورق، قصف وإطلاق قذائف متبادل بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

هدنة على الورق، قصف وإطلاق قذائف متبادل بين إسرائيل وحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:04 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأنه تم إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان باتجاه مزارع شبعا، في تطور هو الأول من نوعه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

استمرار التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان

يأتي هذا التصعيد وسط استمرار التوترات في المنطقة الحدودية، حيث تتابع الأطراف المعنية الموقف عن كثب.

وكانت مصادر محلية، اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة ميس الجبل الواقعة جنوبي لبنان، بالقرب من الحدود مع الأراضي المحتلة.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الاثنين، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين أبلغ إسرائيل أن هناك خروقات من جانبها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 

 وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

وأبلغت فرنسا إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية حلقت  مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت، أمس الأحد.

وفي خرق جديد ومتكرر لقرار وقف إطلاق النار، حلقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، أمس  الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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