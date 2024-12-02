وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - زيادات المعاشات رسميا في هذا الموعد |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - زيادات المعاشات رسميا في هذا الموعد |تفاصيل - أخبار كلمتك

وزير العدل يشارك في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" - أخبار كلمتك

وزير العدل يشارك في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" - أخبار كلمتك

تعيين اللواء الدكتور ياسر حسن لإدارة مستشفى الدعاة، والأزهري يكرم الرئيس السابق - أخبار كلمتك

تعيين اللواء الدكتور ياسر حسن لإدارة مستشفى الدعاة، والأزهري يكرم الرئيس السابق - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيس "بريتيش بيتروليوم" ويتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية (فيديو) - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيس "بريتيش بيتروليوم" ويتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية (فيديو) - أخبار كلمتك

الكشف عن امر سري تم بين السعودية ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن امر سري تم بين السعودية ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول سوريا غدا - أخبار كلمتك

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول سوريا غدا - أخبار كلمتك

"المهن السينمائية" توكل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران في قضية سرقة المجوهرات - أخبار كلمتك

"المهن السينمائية" توكل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران في قضية سرقة المجوهرات - أخبار كلمتك

اتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني - أخبار كلمتك

اتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول سوريا غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول سوريا غدا - أخبار كلمتك

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول سوريا غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، جلسة طارئة حول الأحداث الأخيرة في سوريا، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة

وأمس، أكد  الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني أن سوريا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

لقاء وزير الخارجية الإيراني وبشار الأسد

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن الجماعات السورية المعارضة التي سيطرت على مناطق واسعة من حلب وإدلب شمال سوريا خلال الأيام القليلة الماضية لن تصل إلى أي نتيجة.

جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني 

وذكر عراقجي، في كلمة له أمام حشد من القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني: "على الجماعات التكفيرية ومناصريها أن تعلم أنها لن تصل إلى أي مكان، في ظل وجود قوى المقاومة، والقوى التي تقاتل من أجل شرف وطنها".

وأضاف عراقجي الذي يقوم بجولة إقليمية تشمل سوريا وتركيا وعددًا من دول المنطقة لمناقشة الأحداث السورية الأخيرة "لقد ثبت أن أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية تسير في نفس الاتجاه وهذه حقيقة تاريخية".

المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة

واحتدمت المعارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، حول مدينة حلب، التي قالت الفصائل إنها دخلت أحياء منها، فيما أعلن الجيش أنه تصدى للهجوم وكبدها خسائر فادحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مواقفه الداعمة لمغربية الصحراء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق